Manchester United tonie w długach. Bez tego może mieć wielkie problemy

Manchester United odzyskał sportową formę pod wodzą Michaela Carricka i znów celuje w Ligę Mistrzów. Za poprawą wyników kryje się jednak trudna sytuacja finansowa, która zmusza klub do pilnych działań.

Contributor: MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Carrick i piłkarze Man Utd

Manchester United pod coraz większą presją sukcesu sportowego

Manchester United od momentu przyjścia Michaela Carricka wyraźnie się odrodził. Powrót do ustawienia 4-2-3-1 oraz większa rola Kobbiego Mainoo przyniosły serię sześciu meczów bez porażki, w tym pięć zwycięstw. Szanse na miejsce w pierwszej piątce według Opta wzrosły z 5,8 procent na początku października do 72 procent obecnie. Awans do Ligi Mistrzów po niemal trzech latach przerwy stał się realnym celem.

Powrót do Champions League to nie tylko prestiż, lecz finansowa konieczność. Z umowy z Adidas wynika, że klub traci 10 milionów funtów za każdy sezon bez udziału w tych rozgrywkach. W pierwszym półroczu odnotowano zysk operacyjny 41,3 miliona euro, co oznacza poprawę względem poprzedniego sezonu, ale całkowite zadłużenie sięga 1,482 miliarda euro.

Znaczną część zobowiązań stanowią niespłacone transfery. Według The Times klub jest winny innym zespołom 481,33 miliona euro, z czego 272 miliony musi uregulować w ciągu 12 miesięcy. Brak awansu do Ligi Mistrzów mógłby oznaczać poważne konsekwencje, bo udział w tych rozgrywkach gwarantuje co najmniej 115 milionów euro wpływów.

Dodatkowe koszty generują zmiany na ławce trenerskiej. Zwolnienie Rubena Amorima może kosztować nawet 18,25 miliona euro, a wcześniej rozstanie z Erikiem ten Hagiem pochłonęło 16,5 miliona euro. Klub zapłacił też ponad 7 milionów euro Sportingowi za wykupienie Amorima. Nietrafione decyzje personalne w ostatnich miesiącach mogły więc kosztować ponad 30 milionów euro, co jeszcze mocniej obciąża budżet.

