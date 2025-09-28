Manchester United skontaktował się z następcą Amorima. Wielkie nazwisko

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Gareth Southgate może zastąpić Rubena Amorima

Manchester United nie może być zadowolony z początku tego sezonu i jest to dość eufemistyczne określenie. Do tej pory Czerwone Diabły uzbierały bowiem na swoim koncie tylko siedem punktów w tabeli Premier League, co przekłada się na 14. miejsce w ligowej tabeli. Ich przewaga nad strefą spadkową to cztery oczka, ale i tak w klubie robi się nerwowo, bo przecież nie walka o utrzymanie była celem przed sezonem.

Z tego też powodu władze Manchesteru zaczynają rozglądać się za potencjalnym następcą Rubena Amorima. Wiele wskazuje na to, że najbliższe mecze, a może już najbliższy mecz, będzie decydujący dla Portugalczyka. Według informacji przekazanych przez serwis „talkSPORT”, Gareth Southgate jest poważnym kandydatem na to stanowisko. Sir Jim Ratcliffe był już w bezpośrednim kontakcie z byłym selekcjonerem reprezentacji Anglii.

Gareth Southgate przez zdecydowaną większość swojej trenerskiej kariery pracował jako selekcjoner Synów Albionu. 55-letni Anglik na koncie ma tylko prowadzenie Middlesbrough, gdzie w 121 meczach zanotował średnią punktową na poziomie 1,21. W kadrze narodowej było to już 2,08 pkt./mecz. Z pewnością byłoby to więc ryzyko, ale z reprezentacją odnosił jednak dobre rezultaty.

