Manchester United odzyskał gwiazdkę. Amorim musiał odejść

Manchester United znowu może korzystać z usług jednego ze swoich największych talentów. Ruben Amorim pożegnał się z pracą, a klub z Old Trafford opublikował spodziewany komunikat.

News Images LTD/ Alamy Na zdjęciu: Wolverhampton Wanderers - Manchester United

Manchester z komunikatem. Mainoo wraca

Kobbie Mainoo wraca do treningów – te informacje w środowy poranek potwierdził Manchester United. Reprezentant Anglii rozpoczął zajęcia z drużyną i najprawdopodobniej otrzyma powołanie na pojedynek z Burnley w 21. kolejce Premier League. Pomocnik z powodu u kontuzji łydki opuścił cztery ostatnie mecze.

– 20-latek wziął udział w treningu prowadzonym przez Darrena Fletchera przed naszym wyjazdem na Turf Moor, a Szkot powiedział, że zostanie poddany ocenie przed podjęciem decyzji o jego udziale w meczu w East Lancashire – czytamy na klubowej stronie.

Darren Fletcher has confirmed Kobbie Mainoo returned to training on Tuesday 💪 — Manchester United (@ManUtd) January 7, 2026

Nie jest tajemnicą, że Mainoo nie pozostawał w najlepszych stosunkach z Rubenem Amorimem. Konflikt na linii piłkarz – trener osiągnął tak ogromne rozmiary, iż wychowanek Czerwonych Diabłów postanowił odejść z Old Trafford. Dziesięciokrotny reprezentant Synów Albionu miał już wybrać nowe miejsce pracy.

Jednak pożegnanie Portugalczyka sprawiło, że Anglik w ekspresowym tempie wrócił do pełni sił. Teraz czas na powrót do odpowiedniej dyspozycji sportowej. W tym sezonie udało mu się rozegrać tylko 12 spotkań. Na boisku spędził nieco ponad 300 minut.