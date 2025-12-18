Manchester United przed trudną decyzją. Padła konkretna kwota

Bruno Fernandes może być w trakcie letniego okna transferowego jednym z bardziej rozchwytywanych zawodników na rynku. Wieści na temat reprezentanta Portugalii przekazał talkSPORT.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes może być latem dostępny za 57 milionów funtów

Bruno Fernandes to ofensywny pomocnik, który ma kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca 2027 roku. W związku z tym nadchodzące letnie okno transferowe może być jedną z ostatnich okazji dla przedstawiciela Premier League na sprzedaż swojej gwiazdy za konkretną kwotę. Ciekawe informacje na temat Portugalczyka przekazał talkSPORT.

Źródło twierdzi, że Bruno Fernandes może być dostępny za ponad 64 miliony euro (57 milionów funtów). Zawodnik już raz wyraził swoje niezadowolenie latem minionego roku, gdy klub z Old Trafford był otwarty na sprzedaż piłkarza. Jasne jest natomiast, że chętny na transfer z udziałem zawodnika ma być Bayern Monachium.

Portugalski pomocnik w tej kampanii wystąpił łącznie w 17 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył także siedem asyst. Aktualna rynkowa wartość zawodnika ma być z kolei szacowana na 40 milionów euro.

Bruno Fernandes trafił do angielskiej ekipy w styczniu 2020 roku ze Sportingu Lizbona za 65 milionów euro. Ostatnie przedłużenie kontraktu przez zawodnika miało miejsce w sierpniu 2024 roku. Portugalczyk, zanim trafił do klubu z ligi angielskiej, reprezentował barwy między innymi takich zespołów jak Sampdoria, Udinese czy Novara Calcio.

Jak na razie największymi sukcesami Bruno Fernandesa w Manchesterze United są triumf w Pucharze Ligi Angielskiej w 2023 roku oraz zwycięstwo w Pucharze Anglii w 2024 roku.

