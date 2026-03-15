Manchester United w niedzielę mierzył się u siebie z Aston Villą. Rywalizacja na Old Trafford ułożyła się po myśli gospodarzy. Podopieczni Michaela Carricka zwyciężyli rezultatem 3:1,

W niedzielne popołudnie odbył się niezwykle ważny mecz w Premier League w kontekście walki o awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. A w nim Manchester United przed własną publicznością podejmował Aston Villę. Czerwone Diabły postawiły sobie za cel powrót na zwycięską ścieżkę, ponieważ ostatnio przegrali z Newcastle United (1:2). Podopieczni Unaia Emery’ego natomiast w środku tygodnia pokonali Lille OSC w Lidze Europy (1:0).

Pierwsza odsłona rywalizacja na Old Trafford nie stała na wysokim poziomie. Oba zespoły zaprezentowały się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Kibice, którzy oglądali mecz, mogli czuć się zawiedzeni. Manchester United i Aston Villa schodzili na przerwę w kiepskich nastrojach. A rezultat na tablicy wyników pokazywał bezbramkowy remis.

Po przerwie natomiast oglądaliśmy już widowisko godne tych drużyn. Strzelanie rozpoczęło się w 53. minucie, kiedy Bruno Fernandes posłał dośrodkowanie na głowę Casemiro. Doświadczony pomocnik cudownym strzałem pokonał golkipera przyjezdnych.

CASEMIRO! Trochę czekaliśmy na gola w Manchesterze, ale Brazylijczyk w końcu daje prowadzenie gospodarzom ⚽



Na odpowiedź Aston Villi nie trzeba było długo czekać. Goście szybko doprowadzili do wyrównania zasprawą Rossa Barkleya. Manchester United niespecjalnie przejął się ponownym remisowym rezultatem. Gospodarze w 71. minucie znów byli na prowadzeniu. A na listę strzelców wpisał się Matheus Cunha.

To może być gol na wagę trzech punktów! Cunha przywraca Manchester United na prowadzenie 💪



Podopieczni Michaela Carricka strzelili tego dnia jeszcze jednego gola, który ostatecznie przypieczętował ich zwycięstwo. Rywalizację zamknął Benjamin Sesko, który sprytnym strzałem pokonał Emiliano Martineza. Czerwone Diabły tym samym wykonały ogromny krok w kierunku awansu do Ligi Mistrzów.

Manchester United w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Bournemouth. Aston Villa natomiast w czwartek zagra rewanżowe spotkanie z OSC Lille w Lidze Europy.

Manchester United – Aston Villa 3:1

Casemiro (53′), Cunha (71′), Sesko (81′) – Barkley (64′)