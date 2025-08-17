Manchester United – Arsenal: znamy składy na hit Premier League

Manchester United podejmie Arsenal w 1. kolejce w niedzielę (17 sierpnia) o godz. 17:30. Ruben Amorim i Mikel Arteta ogłosili już składy na hitowe spotkanie.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Składy na mecz Manchester United – Arsenal

Sezon Premier League rozpocznie się od szlagieru. Na Old Trafford Manchester United podejmie Arsenal w najciekawszym meczu pierwszej serii gier. Czerwone Diabły po fatalnym poprzednim sezonie, zakończonym dopiero na 15. miejscu w tabeli, liczą na zupełnie nowy rozdział. Ruben Amorim chce poprowadzić zespół do czołówki, a w realizacji tego celu mają pomóc poważne wzmocnienia. Do drużyny trafili m.in. Benjamin Sesko, Matheus Cunha i Bryan Mbeumo.

Arsenal także nie próżnował latem. Mikel Arteta sięgnął po Martina Zubimendiego, który ma dodać jakości w środku pola, ale największe emocje wzbudziło sprowadzenie Viktora Gyokeresa. Szwedzki snajper w barwach Sportingu Lizbona miał fenomenalny sezon, zdobywając aż 54 bramki w 52 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Od pierwszych minut w zespole gospodarzy zobaczymy kilka nowych twarzy, a kibice szczególnie liczą na skuteczność Benjamina Sesko. Z kolei menedżer Kanonierów Mikel Arteta zdecydował się pozostawić Jakuba Kiwiora poza kadrą meczową. Reprezentant Polski jest łączony z innymi klubami z Premier League.

Oficjalne składy:

Manchester United: Bayindir – Yoro, De Ligt, Shaw – Dalot, Dorgu – Casemiro, Fernandes, Mbeumo, Mount – Cunha

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice, Odegaard – Saka, Martinelli – Gyokeres

Początek meczu Manchester United – Arsenal w niedzielę, 17 sierpnia, o godzinie 17:30.