Man City wskazał następcę Pepa Guardioli. To faworyt do objęcia giganta

15:27, 18. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

Manchester City zaczyna przygotowywać się na ewentualne odejście Pepa Guardioli. Według "The Athletic", Enzo Maresca jest wskazywany na następcę hiszpańskiego menedżera.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Enzo Maresca wysoko na liście życzeń w Manchesterze City

Manchester City już teraz zaczyna rozważać scenariusz, który jeszcze niedawno wydawał się odległy – możliwe odejście Pepa Guardioli z Etihad Stadium. W klubowych gabinetach trwają coraz bardziej konkretne rozmowy dotyczące przyszłości ławki trenerskiej. Jednym z nazwisk, które regularnie pojawia się w tych dyskusjach, jest obecny menedżer Chelsea – Enzo Maresca.

Jak informuje David Ornstein z „The Athletic”, Włoch jest bardzo wysoko oceniany przez decydentów Manchesteru City. W klubie panuje bowiem rosnące przekonanie, że obecny sezon może być ostatnim, jaki Guardiola na Etihad Stadium. Choć żadna decyzja jeszcze nie zapadła, a sam szkoleniowiec publicznie nie deklarował chęci odejścia, wiele wiarygodnych źródeł spoza klubu sugeruje, że latem przyszłego roku może dojść do zakończenia jednej z najbardziej imponujących historii w Premier League.

Kluczowe rozstrzygnięcia mają zapaść dopiero bliżej końca sezonu. Jednak władze Man City nie chcą dopuścić do sytuacji, w której klub zostałby zaskoczony nagłym ruchem Guardioli. Stąd analiza potencjalnych następców oraz sondowanie rynku trenerskiego odbywają się już teraz.

Obecny kontrakt Guardioli obowiązuje do czerwca 2027 roku. Hiszpan pracuje w niebieskiej części Manchesteru od 2016 roku. Wcześniej odnosił wielkie sukcesy z Barceloną oraz Bayernem Monachium. Co ciekawe, dodatkowym atutem Mareski w oczach Manchesteru City jest jego doskonała znajomość klubu. Włoch już wcześniej funkcjonował w strukturach zespołu z Etihad Stadium – w 2020 roku prowadził drużynę U-23, a dwa lata później dołączył do sztabu szkoleniowego Guardioli.

Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Maresca byłby gotów opuścić Chelsea i przenieść się do bezpośredniego rywala w Premier League.

