Man City szuka nowego trenera. Guardiola skomentował swoją przyszłość

Manchester City rozgląda się za następcą Pepa Guardioli. Hiszpański menedżer odniósł się do narastających w ostatnich dniach spekulacji dotyczących swojej przyszłości na Etihad Stadium.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City szykuje plan B. Guardiola zabrał głos

Pep Guardiola odniósł się do narastających w ostatnich dniach spekulacji dotyczących jego przyszłości na stanowisku menedżera Manchesteru City. Choć 54-letni menedżer przyznał, że jego przygoda na Etihad Stadium nie będzie trwać wiecznie, stanowczo podkreślił, że pozostaje w pełni zaangażowany w pracę z zespołem. Dodał, że temat jego odejścia nie jest obecnie przedmiotem żadnych rozmów.

W trakcie swojej kariery trenerskiej, prowadząc Barcelonę, Bayern Monachium oraz Manchester City, niedawno przekroczył granicę 1000 meczów na ławce trenerskiej. W mediach pojawiły się doniesienia, że sezon 2025/2026 może być jego ostatnim w roli szkoleniowca The Citizens. Gigant już teraz ma przygotowywać się na ewentualną zmianę na tym stanowisku.

W tym kontekście zaczęto wymieniać nazwisko Enzo Mareski – obecnego trenera Chelsea i byłego asystenta Guardioli na Etihad Stadium. Włoski szkoleniowiec ma cieszyć się uznaniem w Man City. Do sprawy odniósł się sam Guardiola podczas konferencji prasowej przed ligowym starciem z West Ham United. Nie ukrywał znużenia regularnie powracającymi pytaniami o przyszłość.

– Przez ostatnie trzy czy cztery lata to pytanie pojawia się regularnie. Prędzej czy później, kiedy będę miał 75 lub 76 lat, odejdę z Manchesteru City. To oczywiste. Rozumiem te pytania, gdy zbliżam się do końca kontraktu, ale zostało mi jeszcze 18 miesięcy i jestem bardzo szczęśliwy, zachwycony oraz podekscytowany rozwojem tego zespołu – powiedział Guardiola, cytowany w „Sky Sports”.

Szkoleniowiec zapewnił również, że nie prowadził żadnych rozmów z władzami klubu na temat swojej przyszłości, a jego koncentracja skupia się wyłącznie na bieżących wyzwaniach sportowych. – Piłka nożna bardzo się zmienia. Teraz skupiam się na West Hamie, a potem zagram w golfa z tatą – zaznaczył.