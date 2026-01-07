Manchester City ma zielone światło. Kolejny hit transferowy

Manchester City z zielonym światłem na kolejny hitowy transfer. Nieformalną zgodę na aktywność Obywateli wyraził... Oliver Glasner. Trener Crystal Palace przyznał, że jest gotowy na sprzedaż gwiazdy Orłów.

Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Crystal Palace - Manchester City

Manchester City ruszy po obrońcę ligowego rywala

W samej końcówce letniego okienka transferowego Oliver Glasner zarzekał, że jeżeli Crystal Palace sprzeda swojego kapitana, Niemiec odchodzi z klubu. Ostatecznie Marc Guehi pozostał na Selhurst Park, ale nie przedłużył wygasającej umowy. Tę sytuację chcą wykorzystać europejscy giganci. Do tej grupy przed kilkoma dniami dołączył Manchester City.

Obywatele mierzą się z plagą kontuzji w defensywie. Pep Guardiola nie może skorzystać z takich piłkarzy, jak Josko Gvardiol, Ruben Dias i John Stones. Dlatego wicelider Premier League zamierza pozyskać przynajmniej jednego obrońcę. Na Etihad ma trafić właśnie Guehi. W kwestii tego ruchu wypowiedział się Glasner, który „dał zgodę” na sprzedaż reprezentanta Anglii.

– Jeśli zawodnik powie, że chce odejść, a zaoferowana nam kwota przekroczy pewien próg, to tak się stanie. Nie jestem na tyle naiwny, żeby nie wiedzieć, że jeśli City złoży ogromną ofertę i Marc będzie chciał ją przyjąć, to tak się stanie – przyznał szkoleniowiec Palace.