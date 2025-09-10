Donnarumma może zgarnąć miliony w Manchesterze City

Gianluigi Donnarumma w trakcie letniego okna transferowego zamienił PSG na Manchester City. "La Repubblica" ujawniła informacje dotyczące premii zapisanych w jego umowie.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma może zarobić z premiami nawet trzy miliony euro

Gianluigi Donnarumma trafił do Manchesteru City za 30 milionów euro. Wcześniej reprezentant Włoch bronił barw Paris Saint-Germain i AC Milan. ciekawe wieści natomiast wyciekły na temat gracza. Zgodnie z doniesieniami „La Repubblica”, Donnarumma może w każdym sezonie zarobić nawet trzy miliony euro dodatkowo w ramach premii.

Dwie z nich są uzależnione od sukcesów całej drużyny i dotyczą triumfów w Lidze Mistrzów lub Premier League. Dodatkowy zysk finansowy zawodnik może osiągnąć, jeśli zaliczy określoną liczbę czystych kont w meczach Manchesteru City.

Po zakończeniu zgrupowania reprezentacji Włoch doświadczony bramkarz natychmiast udał się do Manchesteru, towarzyszył mu jego agent Anzo Raiola. Miało zdecydowanie dobry nastrój, bo Azzurri wygrali oba wrześniowe spotkania kolejno z Estonią i Izarelem.

Tymczasem już w najbliższy weekend przed bramkarzem ciekawe wyzwanie. Manchester City zmierzy się w derbach z Manchesterem United. Mecz odbędzie się w niedzielę 14 września o godzinie 17:30 na Etihad Stadium, a The Citizens wystąpią w roli gospodarza.

W siedmiu ostatnich spotkaniach między obiema drużynami, licząc wszystkie rozgrywki, trzy razy górą był Manchester City, a dwa zwycięstwa zaliczył Manchester United. Dwa pozostałe mecze zakończyły się remisami. Z kolei w ostatnim spotkaniu na Etihad Stadium lepsi byli goście, wygrywając jednym golem (2:1).

Czytaj więcej: Wirtz nie ukrywa emocji. Ważne słowa o Premier League