Man Utd znów jest groźny. Oto jak Carrick zmienił klub od środka

Manchester United od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Michael Carrick, zaczął się odbudowywać. "The Telegraph" ujawnił, co zmieniło się w klubie po odejściu Rubena Amorima.

fot. Sportimage Ltd / alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick odmienia Manchester United

Manchester United aktualnie wciąż liczy się w walce o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Ekipa z Old Trafford w lidze angielskiej pozostaje bez porażki od 17 stycznia tego roku. Man Utd zaliczył w sześciu występach pięć zwycięstw i jeden remis. Na temat tego, co się zmieniło w klubie, konkretne informacje przekazał „The Telegraph”.

Źródło przekonuje, że w procesie szkoleniowym zaszły duże zmiany. Ruben Amorim miał w składzie głównie młode osoby, które często czekały na jego sygnał, by wyrazić swoje opinie. Poglądy portugalskiego trenera rzadko były kwestionowane lub podważane. W przypadku sztabu Michaela Carricka sytuacja jest odwrotna. Angielski trener wie, że jego asystenci będą wyrażać swoje opinie.

Ogólnie pod wodzą aktualnego menedżera Czerwonych Diabłów sesje treningowe stały się krótsze i bardziej intensywne, rzadko trwając dłużej niż godzinę lub 75 minut. Obserwatorzy treningów mieli być zszokowani intensywnością, poziomem i jakością prezentowanych ćwiczeń.

Amorim prowadził ekipę z Old Trafford od listopada 2024 do stycznia 2026 roku. Carrick natomiast przejął stery nad drużyną 13 stycznia. Jego umowa z Man Utd obowiązuje do końca trwającego sezonu.

Tymczasem już w niedzielę ekipa Carricka rozegra kolejne spotkanie. Tym razem w ramach 28. kolejki Premier League zmierzy się z Crystal Palace. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 15:00.