Man Utd znów jest groźny. Oto jak Carrick zmienił klub od środka

12:44, 28. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Telegraph

Manchester United od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Michael Carrick, zaczął się odbudowywać. "The Telegraph" ujawnił, co zmieniło się w klubie po odejściu Rubena Amorima.

Michael Carrick
fot. Sportimage Ltd / alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick odmienia Manchester United

Manchester United aktualnie wciąż liczy się w walce o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Ekipa z Old Trafford w lidze angielskiej pozostaje bez porażki od 17 stycznia tego roku. Man Utd zaliczył w sześciu występach pięć zwycięstw i jeden remis. Na temat tego, co się zmieniło w klubie, konkretne informacje przekazał „The Telegraph”.

Źródło przekonuje, że w procesie szkoleniowym zaszły duże zmiany. Ruben Amorim miał w składzie głównie młode osoby, które często czekały na jego sygnał, by wyrazić swoje opinie. Poglądy portugalskiego trenera rzadko były kwestionowane lub podważane. W przypadku sztabu Michaela Carricka sytuacja jest odwrotna. Angielski trener wie, że jego asystenci będą wyrażać swoje opinie.

Ogólnie pod wodzą aktualnego menedżera Czerwonych Diabłów sesje treningowe stały się krótsze i bardziej intensywne, rzadko trwając dłużej niż godzinę lub 75 minut. Obserwatorzy treningów mieli być zszokowani intensywnością, poziomem i jakością prezentowanych ćwiczeń.

Amorim prowadził ekipę z Old Trafford od listopada 2024 do stycznia 2026 roku. Carrick natomiast przejął stery nad drużyną 13 stycznia. Jego umowa z Man Utd obowiązuje do końca trwającego sezonu.

Tymczasem już w niedzielę ekipa Carricka rozegra kolejne spotkanie. Tym razem w ramach 28. kolejki Premier League zmierzy się z Crystal Palace. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 15:00.

