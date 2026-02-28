Real traci przewagę? Vinicius monitorowany przez Premier League

Vinicius Junior to jeden z tych zawodników, których przyszłość budzi coraz większe zainteresowanie. Tymczasem ciekawe informacje na temat Brazylijczyka przekazała "Marca".

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Manchester City może spróbować pozyskać Viniciusa Juniora

Vinicius Junior ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2027 roku. W związku z tym gigant La Liga, jeśli nie przedłuży umowy z zawodnikiem, będzie miał latem jedną z ostatnich okazji, aby zarobić duże pieniądze na transferze z udziałem skrzydłowego. Interesujące wieści przekazała natomiast „Marca”.

Źródło przekonuje, że sytuację zawodnika poważnie monitoruje Manchester City. Jednocześnie przedstawiciele władz klubu z Premier League mają nadzieję, że uda im się przekonać Brazylijczyka do tego, aby dołączył do drużyny.

„Marca” sugeruje, że angielski klub może zaoferować Viniciusowi Junior warunki kontraktu, których sternicy Królewskich nie chcą piłkarzowi zaoferować ze względu na limit płac. Podkreśla się jednocześnie, że Man City chciałby przekonać skrzydłowego, aby nie przedłużał kontraktu z Realem, który wygasa za nieco ponad rok.

W tej kampanii 45-krotny reprezentant Brazylii wystąpił jak na razie w 37 meczach. Zdobył w nich 13 bramek i zaliczył także 11 asyst. Okazję na poprawę swojego bilansu 25 „kontek” może mieć już w najbliższy poniedziałek. Real wówczas w ramach 26. kolejki La Liga zmierzy się z Getafe. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00.

Vinicius Junior trafił do madryckiej ekipy latem 2018 roku. Kosztował wówczas 45 milionów euro. Piłkarz przeniósł się do Realu z Flamengo Rio de Janeiro. Obecnie rynkowa wartość Viniciusa Juniora wynosi 150 milionów euro.