Hojlund przeżywa koszmar. Man Utd czeka na przebudzenie gwiazdy

Ruben Amorim o niechlubnej serii Rasmusa Hojlunda w MAn Utd

Man Utd w tej kampanii zawodzi oczekiwania swoich kibiców. W niedzielnym starciu 33. kolejki ligi angielskiej ekipa z Old Trafford przegrała z Wolverhampton. Z kolei po zakończeniu spotkania o serii sześciu spotkań bez bramki Rasmus Hojlunda wypowiedział się menedżer przedstawiciela Premier League.

– Jeśli obejrzycie mecze, zobaczycie, że mamy kilku graczy, którzy zmarnowali świetne okazje. Nie tylko Rasmus. Oczywiście jego zadaniem jest strzelanie goli, ponieważ jest napastnikiem, ale reszta też może to robić. Już o tym mówiłem. Nasz zespół musi zdobywać więcej bramek, nie tylko Hojlund marnuje okazje – przekonywał Ruben Amorim cytowany przez ESPN.

– Jedyny sposób, jaki znam to pracować z nim i pokazywać mu filmy. Musi strzelić gola, ale nie strzeli go, jeśli nie będzie grał. Staram się zatem to rozwiązywać w trakcie meczów. On, jak każdy napastnik, musi strzelać gole i to wszystko – dodał Portugalczyk.

22-letni piłkarz to 22-krotny reprezentant Danii, który w drużynie narodowej zdobył siedem bramek. Hojlund trafił do Man Utd latem 2023 roku z Atalanty za blisko 78 milionów euro. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. W tym sezonie Hojlund wystąpił w 45 spotkaniach. Strzelił w nich osiem goli i zaliczył również cztery asysty.

