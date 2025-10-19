Man United wygrał na Anfield! Amorim powiedział to wprost

Manchester United wygrał z Liverpoolem na Anfield Road po raz pierwszy od 2016 roku. Ruben Amorim w rozmowie z BBC Sport przyznał, że to najważniejsze zwycięstwo za jego kadencji.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

To było moje najważniejsze zwycięstwo w Manchesterze United – mówi Amorim

Manchester United sprawił ogromną sensację, wygrywając z Liverpoolem na Anfield Road (2:1). Warto zaznaczyć, że było to pierwsze zwycięstwo Czerwonych Diabłów na stadionie The Reds od 2016 roku. O zdobyciu kompletu punktów przesądził gol Harry’ego Maguire’a. Na listę strzelców wpisali się również Bryan Mbeumo i Cody Gakpo. Gospodarze przegrali 4. spotkanie z rzędu.

Po zakończonym meczu Ruben Amorim udzielił wywiadu dla stacji BBC Sport. W rozmowie podkreślił, że było to najważniejsze zwycięstwo za jego kadencji. Dzięki temu Manchester United zmniejszył stratę do Liverpoolu do 2 punktów, a strata do lidera to tylko 6 oczek.

– Myślę, że to było moje najważniejsze zwycięstwo w Manchesterze United. Dziś znaczy to bardzo wiele, ale jutro nie będzie to już tak istotne. Walczyliśmy o każdą piłkę, straciliśmy trochę panowanie nad sobą w drugiej połowie, ale duch walki był obecny i to jest najważniejsze. Jeśli masz ducha, możesz wygrać każdy mecz – powiedział Ruben Amorim w rozmowie z BBC Sport.

– To był dobry dzień, ale teraz martwię się o mecz z Brighton. Będę się tym chwilowo cieszył, ale skupmy się na Brighton – dodał.

Aktualnie podopieczni Rubena Amorima zajmują 9. miejsce w Premier League. Liverpool, choć ma tylko 2 oczka więcej plasuje się na 3. miejscu. W przyszłym tygodniu Czerwone Diabły zmierzą się z Brighton, zaś The Reds zagrają na wyjeździe z Brentford.