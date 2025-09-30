Man United szuka następcy Amorima. Ten trener przyjąłby ofertę

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Oliver Glasner przyjąłby ofertę Manchesteru United

Manchester United ma za sobą bardzo nieudany początek sezonu. Właściwie powiedzieć, że nie mogą być oni zadowoleni, to zdecydowanie zbyt łagodne określenie. Do tej pory zdobyli zaledwie siedem punktów, co daje dopiero 14. lokatę w tabeli Premier League. Choć ich przewaga nad strefą spadkową wynosi trzy punkty, to atmosfera w klubie staje się coraz bardziej napięta, bo przecież celem drużyny miała być walka o najwyższe pozycje, a nie utrzymanie w lidze.

Z tego też powodu coraz więcej mówi się o możliwości zwolnienia Rubena Amorima. Według najnowszych informacji władze Czerwonych Diabłów rozglądają się już za potencjalnym następcą. Na liście życzeń Manchester United z pewnością jest kilka nazwisk, ale według informacji przekazanych przez Bena Jacobsa z „talkSPORT”, gdyby propozycję pracy otrzymał Oliver Glasner, to z pewnością by ją przyjął.

Obecny szkoleniowiec Crystal Palace może poszczycić się znakomitym początkiem sezonu w barwach zespołu, który nie był faworytem do czołowych lokat w lidze. Obecnie na koncie jego zespołu jest dwanaście punktów, a to daje 3. miejsce w ligowej tabeli. Do tej pory Glasner prowadził piłkarzy z Londynu w 71 meczach, w których zanotował średnią punktową na poziomie 1,77 pkt./mecz.

