Man United mógł mieć innego trenera. Oni byli wyżej niż Amorim

Manchester United w ubiegłym roku zatrudnił Rubena Amorima. Okazuje się jednak, że Portugalczyk nie był pierwszą opcją. The Athletic zdradza, że wyższe notowania miało dwóch innych trenerów.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Tuchel i De Zerbi byli faworytami, ale odmówili Man United

Manchester United przerwał passę trzech zwycięstw z rzędu, remisując w 10. kolejce Premier League z Nottingham Forest (2:2). Cenny punkt uratował Amad Diallo, zdobywając cudownego gola w 81. minucie meczu. Mimo to Czerwone Diabły notują serię czterech spotkań bez porażki, zajmując 5. miejsce w tabeli. Za ostatnie wyniki chwalony jest przede wszystkim Ruben Amorim.

Okazuje się jednak, że Amorim mógł nigdy nie trafić na Old Trafford. Manchester United nie rozważał go jako faworyta do objęcia schedy po Eriku ten Hagu. Z informacji The Athletic wynika, że wcześniej 20-krotny mistrz Anglii próbował zatrudnić dwóch innych trenerów.

Jako pierwszy propozycję otrzymał Thomas Tuchel. Natomiast niemiecki szkoleniowiec odmówił, ponieważ po trudnym okresie w Bayernie Monachium chciał odpocząć od pracy. Drugim trenerem, o którego zabiegały Czerwone Diabły był Roberto De Zerbi. W przypadku Włocha powodem braku podjęcia współpracy były kwestie finansowe, gdyż oferta była zdecydowania mało korzystna.

Po odmowach Tuchela i De Zerbiego dopiero wtedy Manchester United zwrócił się do Rubena Amorima. Oficjalnie portugalski trener został zatrudniony 11 listopada 2024 roku. Jak dotąd prowadził zespół w 54 meczach, a jego bilans to 22 zwycięstwa, 11 remisów i 21 porażek.