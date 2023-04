fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Chelsea zdecydowana się na zachowawce rozwiązanie po rozstaniu z Grahamem Potterem

Klub Premier League zatrudnił tymczasowo Franka Lamparda w miejsce Grahama Pottera, szukając wciąż nowego menedżera

Rozczarowany takim obrotem wydarzeń miał być Luis Enrique, przekonują media w Hiszpanii

Wyraziste podejście Luisa Enrique do wyboru władz The Blues

Luis Enrique po zakończeniu mundialu w Katarze zakończył swoją przygodę z reprezentacją Hiszpanii. Po zwolnieniu Grahama Pottera z Chelsea doświadczony trener był postrzegany za jednego z faworytów do zastąpienia byłego opiekuna Brighton Howe & Albion. Wybór przedstawiciel londyńskiej ekipy był jednak inny.

AS przekonuje, że Luis Enrique jest rozczarowany decyzją władz The Blues o powołaniu na stanowisko menedżera Franka Lamparda. Hiszpan był mocno zmotywowany do tego, aby poprowadzić Chelsea w starciu 1/4 finału Ligi Mistrzów, co nie powinno dziwić, mając na uwadze, że Luis Enrique kojarzony jest z Barceloną.

Hiszpański szkoleniowiec wciąż jest jednak uważany za jednego z głównych kandydatów na nowego opiekuna The Blues. Frank Lampard ma być opcją tylko tymczasową dla angielskiej ekipy. Ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia, że Gavi otrzymał nawet obietnicę, że w przypadku transferu do Chelsea mógłby liczyć nie tylko na duże zarobki, ale rozwój sportowy właśnie pod wodzą byłego opiekuna Blaugrany.

