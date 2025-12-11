Liverpool zablokował pożegnanie Salaha z kibicami. Oto powód

Mohamed Salah został odsunięty od zespołu przed meczem z Interem Mediolan. Egipcjanin nie wystąpi również w starciu z Brighton. Jak podaje The Telegraph, ewentualne pożegnanie z kibicami mogłoby wpłynąć na jego wycenę. Liverpool chce tego uniknąć.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah nie pożegna się z kibicami, Liverpool nie chce ryzykować

Liverpool nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Ich wyniki pozostawiają wiele do życzenia, a ostatnie wydarzenia tylko podgrzały napiętą sytuację w klubie. Arne Slot zdecydował się odsunąć Mohameda Salaha od zespołu ze względu na ostatnie wypowiedzi. Egipcjanin nie poleciał z resztą drużyny na mecz z Interem Mediolan. Co więcej, opuści również ligowe starcie z Brighton.

Otoczenie piłkarza otrzymało również informacje, że Mohamed Salah może polecieć na Puchar Narodów Afryki wcześniej. Początkowo miał przebywać w klubie do 15 grudnia i dopiero potem udać się na zgrupowanie reprezentacji Egiptu. Zaistniała sytuacja przyniosła zmianę planów. Oznacza to, że 33-latek prawdopodobnie nie zagra już w tym roku w barwach The Reds.

Jak podaje The Telegraph decyzja o tym, aby nie przywracać piłkarza do kadry meczowej, ma ukryty cel. Liverpool nie chce dopuścić do sytuacji, w której Mo Salah po meczu żegna się z kibicami na Anfield Road. Ich zdaniem może to spowodować, że cena za zawodnika drastycznie zmaleje. W ten sposób chcą zabezpieczyć wartość potencjalnego transferu w zimowym okienku.

Na ten moment nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość. Nie jest tajemnicą, że Salah generuje duże zainteresowanie zwłaszcza wśród klubów z Arabii Saudyjskiej. Ostatnio w gronie potencjalnych kierunków dla piłkarza wymieniano Al Hilal.