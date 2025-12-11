Salah w konflikcie z Liverpoolem. Kolejna decyzja Arne Slota

Mohamed Salah nie weźmie udziału w najbliższym meczu Liverpoolu z Brighton & Hove Albion - donosi "TEAMtalk". Egipcjanin skonfliktował się z Arne Slotem.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Konflikt na Anfield. Salah ma opuścić kolejny mecz

Mohamed Salah jest legendą Liverpoolu. Mimo licznych spekulacji dotyczących przyszłości, piłkarz w kwietniu zdecydował się przedłużyć kontrakt z The Reds do czerwca 2027 roku. Ostatnie wydarzenia w klubie wzbudziły sporo emocji. Salah opuścił wyjazdowy mecz Liverpoolu z Interem w Lidze Mistrzów po głośnym wywiadzie, w którym wyraził publiczne rozczarowanie.

– Zrobiłem dużo dobrego dla tego klubu przez wszystkie lata, a zwłaszcza w poprzednim sezonie. Siedzę na ławce i nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje – przyznał. Egipcjanin został powołany na Puchar Narodów Afryki w Maroku. Władze Liverpoolu, analizując sytuację, uznały, że jego obecność w kadrze na mecz z Brighton & Hove Albion w ramach 16. kolejki Premier League nie przyniesie korzyści i poinformowały jego obóz, że może udać się na zgrupowanie kadry narodowej wcześniej.

Salah nie zamierza przepraszać nikogo w klubie, w tym trenera Arne Slota, za swoją decyzję. Od kilku dni trenuje indywidualnie. Otoczenie gwiazdora uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie kontraktu. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem transferu pozostaje Arabia Saudyjska, choć oficjalne rozmowy jeszcze się nie rozpoczęły.

Tymczasem Liverpool już szuka wzmocnień. Mistrzowie Anglii prowadzą rozmowy w sprawie pozyskania Wilfrieda Singo z Galatasaray w styczniowym oknie transferowym. Mimo napiętej sytuacji w klubie Salah nadal imponuje formą na boisku. W tym sezonie strzelił pięć goli i dorzucił trzy asysty w 19 występach we wszystkich rozgrywkach.