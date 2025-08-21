Liverpool zatrzymał swoją gwiazdę. Salah zdradził kulisy decyzji

Mohamed Salah to kluczowa postać Liverpoolu. W rozmowie z oficjalnymi mediami klubowymi piłkarz opowiedział, dlaczego zdecydował się przedłużyć kontrakt z ekipą z Anfield Road.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah wyjaśnił swoją decyzję ws. nowej umowy w Liverpoolu

Mohamed Salah już kilka tygodni temu podpisał nowy kontrakt z Liverpoolem, wiążąc swoją przyszłość z gigantem Premier League do lata 2027 roku. W rozmowie z oficjalną stroną internetową The Reds zdradził, co skłoniło go do takiej decyzji.

– Wciąż bardzo pragnę zwycięstw – dlatego podpisałem dwuletni kontrakt z Liverpoolem. Wspaniale jest grać w Premier League na tym poziomie. Poza tym, mając 33 lata, czuję, że mogę dać drużynie coś więcej. To napawa mnie dumą, bo naprawdę ciężko na to pracuję. To właśnie mogę o tym powiedzieć – przekazał Salah, cytowany przez stronę klubową.

W poprzednim sezonie reprezentant Egiptu wystąpił w 38 spotkaniach. Zdobył w nich 29 bramek i zaliczył 18 asyst. Jednocześnie poprowadził drużynę do wygrania mistrzostwa Anglii.

Salah trafił do Liverpoolu z Romy w 2016 roku za ponad 40 milionów euro. Obecnie jego wartość rynkowa szacowana jest na około 50 milionów euro.

W trwającym sezonie Egipcjanin rozegrał już dwa spotkania – o Tarczę Wspólnoty i jeden mecz w lidze angielskiej. W najbliższy poniedziałek Liverpool zmierzy się z Newcastle United w ramach drugiej kolejki Premier League. W ostatnim starciu obu drużyn, rozegranym w marcu, górą byli gracze Srok, którzy zwyciężyli 2:1.

