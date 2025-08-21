Barcelona rozwiała wątpliwości. Przyszłość Kounde przesądzona

FC Barcelona zamknęła temat przyszłości Julesa Kounde. Klub ogłosił oficjalny komunikat w sprawie reprezentanta Francji, który jest związany z Barceloną od 2022 roku.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Jules Kounde z nowym kontraktem w Barcelonie

FC Barcelona sprowadziła Julesa Kounde w lipcu 2022 roku z Sevilli. Wcześniej zawodnik występował w Girondins Bordeaux. Ostatnio pojawiało się wiele spekulacji na temat jego przyszłości, jednak klub rozwiał wszelkie wątpliwości, publikując oficjalny komunikat.

Francuz ostatecznie przedłużył kontrakt z katalońskim klubem do 2030 roku. To realizacja jednego z kluczowych punktów planu Deco, polegającego na zabezpieczeniu przyszłości najważniejszych zawodników Barcy.

Jules Kounde signs his new contract for FC Barcelona 📝🔵🔴 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 21, 2025

42-krotny reprezentant Francji od momentu transferu do Barcelony rozegrał w jej barwach 142 spotkania. Strzelił w nich siedem goli i zanotował 18 asyst. W tym czasie sięgnął z Blaugraną po dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla oraz dwukrotnie po Superpuchar Hiszpanii.

Tymczasem już w najbliższy weekend drużyna Hansiego Flicka rozegra spotkanie drugiej kolejki La Liga przeciwko Levante. Początek meczu o godzinie 21:30. Będzie to przedostatni występ Barcelony przed przerwą reprezentacyjną. Tydzień później Katalończycy zmierzą się z Rayo Vallecano, a po przerwie na kadrę po raz pierwszy w sezonie zagrają u siebie – 14 września z Valencią.

Po pierwszej kolejce La Liga gracze Barcy są liderami rozgrywek. To następstwo zwycięstwa nad Mallorką (3:0).

