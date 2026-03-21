Liverpool przegrał 10. mecz w Premier League. Slot wskazał przyczynę

Liverpool ma w tym sezonie aż dziesięć porażek w Premier League. W sobotę przegrali na wyjeździe z Brighton (1:2). Arne Slot na konferencji prasowej próbował wyłumaczyć, dlaczego tak się dzieje.

Liverpool jako obrońca tytułu liczył na ponowną walkę o mistrzostwo Anglii. Kryzys, jaki ich dopadł, sprawił, że nie mogą być pewni nawet awansu do Ligi Mistrzów. Obecnie zajmują 5. miejsce w tabeli, a na dodatek przegrali z Brighton (1:2). Była to już 10. porażka w lidze w tym sezonie. Arne Slot na konferencji prasowej próbował zdiagnozować problemy, przez które The Reds tracą tak dużo punktów.

– To jasne, że straciliśmy sporo punktów po meczach w Europie. Wiele razy próbowałem już wyjaśnić, z czego to wynika, ale dziś trzeba docenić Brighton. W drugiej połowie byli lepszym zespołem na boisku. Mogę powiedzieć, dlaczego przegraliśmy 10 meczów: traciliśmy gole w końcówkach, a dzisiaj wszystko podsumowała jeszcze sytuacja z kontuzjami – zaczął Arne Slot.

– To nie moja rola, żeby szukać wymówek. Moją rolą jest znajdować rozwiązania i to właśnie próbowałem dziś zrobić. W pierwszych czterdziestu pięciu minutach działało to całkiem nieźle – kontynuował trener Liverpoolu.

Slot zdaje sobie sprawę z ciążącej na nim presji. Choć rozumie, że muszą zapewnić sobie kwalifikację do Ligi Mistrzów, zwraca uwagę, że Liverpool wciąż jest w grze na kilku frontach, awansując do ćwierćfinału Pucharu Anglii o raz Ligi Mistrzów.

– W Liverpoolu zawsze jest presja. Na mnie i na zawodnikach. To zupełnie normalne. Awansowaliśmy do ćwierćfinału Pucharu Anglii i Ligi Mistrzów, ale w Premier League musimy dopilnować, żeby na koniec zapewnić sobie awans do Ligi Mistrzów – zakończył.