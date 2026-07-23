Arsenal długo o niego zabiegał. Transfer do ofensywy ogłoszony!

15:13, 23. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Arsenal

Arsenal ogłosił transfer do ofensywy. Drużynę zasilił Christos Tzolis, który był przymierzany do mistrza Anglii od dłuższego czasu. Na Emirates Stadium zastąpi Leandro Trossarda.

Mikel Arteta
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Tzolis piłkarzem Arsenalu. Arteta się cieszy

Arsenal po zdobyciu mistrzostwa Anglii pragnie utrzymać się na tym poziomie i zdominować krajowe rozgrywki na lata. Mikel Arteta oczekuje więc jakościowych wzmocnień, a klub przystępuje do działania. W czwartek oficjalnie ogłoszono transfer piłkarza, który był od dawna łączony z przeprowadzką na Emirates Stadium. To 24-letni Christos Tzolis, który w ramach transferu definitywnego opuścił Club Brugge i dołączył do giganta Premier League.

W ostatnich dwóch latach Tzolis był związany z belgijskim klubem. Ma za sobą wybitny sezon, podczas którego zanotował łącznie 22 bramki oraz 29 asyst. Błyszczał nie tylko na krajowym podwórku, bowiem trafiał do siatki również w Lidze Mistrzów. Teraz przed nim olbrzymia szansa, aby zaistnieć na najwyżsyzm europejskim poziomie.

Tzolis podpisał z Arsenalem kontrakt do 2031 roku. Nieoficjalnie mówi się, że jego transfer kosztował 40 milionów euro. Kanonierzy uważają wręcz tę kwotę za promocyjną, bowiem w tych czasach trudno znaleźć jakościowego i skutecznego zawodnika, na którego nie trzeba wydawać wielkiej fortuny.

Na Emirates Stadium Tzolis zastąpi Leandro Trossarda, który zmienił klub w trakcie mundialu. Mikel Arteta był dużym zwolennikiem tego transferu i cieszy się, że wreszcie został dopięty.

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