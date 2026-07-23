Arsenal długo o niego zabiegał. Transfer do ofensywy ogłoszony!

Arsenal ogłosił transfer do ofensywy. Drużynę zasilił Christos Tzolis, który był przymierzany do mistrza Anglii od dłuższego czasu. Na Emirates Stadium zastąpi Leandro Trossarda.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Tzolis piłkarzem Arsenalu. Arteta się cieszy

Arsenal po zdobyciu mistrzostwa Anglii pragnie utrzymać się na tym poziomie i zdominować krajowe rozgrywki na lata. Mikel Arteta oczekuje więc jakościowych wzmocnień, a klub przystępuje do działania. W czwartek oficjalnie ogłoszono transfer piłkarza, który był od dawna łączony z przeprowadzką na Emirates Stadium. To 24-letni Christos Tzolis, który w ramach transferu definitywnego opuścił Club Brugge i dołączył do giganta Premier League.

W ostatnich dwóch latach Tzolis był związany z belgijskim klubem. Ma za sobą wybitny sezon, podczas którego zanotował łącznie 22 bramki oraz 29 asyst. Błyszczał nie tylko na krajowym podwórku, bowiem trafiał do siatki również w Lidze Mistrzów. Teraz przed nim olbrzymia szansa, aby zaistnieć na najwyżsyzm europejskim poziomie.

Tzolis podpisał z Arsenalem kontrakt do 2031 roku. Nieoficjalnie mówi się, że jego transfer kosztował 40 milionów euro. Kanonierzy uważają wręcz tę kwotę za promocyjną, bowiem w tych czasach trudno znaleźć jakościowego i skutecznego zawodnika, na którego nie trzeba wydawać wielkiej fortuny.

Welcome to The Arsenal, Christos Tzolis 🙌 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Na Emirates Stadium Tzolis zastąpi Leandro Trossarda, który zmienił klub w trakcie mundialu. Mikel Arteta był dużym zwolennikiem tego transferu i cieszy się, że wreszcie został dopięty.