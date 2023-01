Benfica chce za wszelką cenę zatrzymać Enzo Fernandeza przynajmniej do końca sezonu. “Record” informuje, że za odrzucenie oferty ze strony Chelsea reprezentant Argentyny ma otrzymać aż dwa miliony euro. Chelsea nieustannie pracuje nad transferem Enzo Fernandeza Benfica pragnie, aby Argentyńczyk został w zespole do końca sezonu Za odrzucenie oferty ma on otrzymać aż dwa miliony

Czytaj dalej…