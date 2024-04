fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Andrij Łunin

Łunin bohaterem hitowego transferu?

Thibaut Courtois przed sezonem nabawił się bardzo poważnej kontuzji. Real Madryt niezwłocznie zareagował na ten problem, sprowadzając na wypożyczenie Kepę Arrizabalagę. Hiszpan notował przeciętne występy, więc w trakcie kampanii Carlo Ancelotti postawił na Andrija Łunina, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Dotychczasowy rezerwowy kapitalnie wykorzystał swoją szansę, czego potwierdzeniem jest chociażby dwumecz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Bohaterski wyczyn Ukraińca w serii rzutów karnych wprowadził Królewskich do półfinału.

W Madrycie nie mają jednak wątpliwości, że to Courtois jest numerem jeden między słupkami. Jeśli dojdzie do pełnej sprawności, niezwłocznie wróci do pierwszej jedenastki. Real pragnie przy tym zatrzymać Łunina, co jest dość problematyczne. Ukrainiec udowodnił, że stać go na grę na najwyższym poziomie, a rolą rezerwowego już się nie zadowoli.

Przyszłość 25-latka pozostaje niewyjaśniona. Jego umowa obowiązuje tylko do połowy 2025 roku, więc Real próbuje porozumieć się na nowych warunkach. Łunin ma sporą kartę przetargową w postaci zainteresowania najlepszych europejskich klubów. “Fichajes” donosi, że w swoich szeregach widzą go takie potęgi, jak Manchester United, Bayern Monachium czy PSG. W każdym z tych klubów może pojawić się problem z obsadą bramki – Czerwone Diabły nie są przekonane do Andre Onany, Bawarczycy powoli myślą o zastąpieniu Manuela Neuera, zaś paryżanie nie wykluczają zrezygnowania z Gianluigiego Donnarummy.

