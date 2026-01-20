Liverpool może mieć nowego kapitana. Chce mu zaproponować lukratywny kontrakt

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool z lukratywnym kontraktem dla Szoboszlaia

Liverpool w tym sezonie z całą pewnością spisuje się poniżej oczekiwań. Wielu miało bowiem nadzieję, że The Reds powalczą o obronę mistrzowskiego tytułu, a do tego odniosą sukces w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Pomóc w tym miały także wielkie letnie transfery. Jednak nic bardziej mylnego. Obecnie w tabeli Premier League zajmują oni bowiem 4. miejsce, ale tracą do pierwszego Arsenalu aż 14 punktów.

Trudno więc spodziewać się, że coś niesamowitego wydarzy się w drugiej części sezonu. Niemniej wiele zmian może czekać klub latem, mówi się przede wszystkim o zagrożonej posadzie Arne Slota. Na jego miejsce już czai się Xabi Alonso, ale nie tylko to może się zmienić. Według informacji, które przekazał Andy Hunter z „The Guardian”, Liverpool rozważa zmianę kapitana w przyszłości. Miałby nim zostać Dominik Szoboszlai, który jednocześnie ma dostać ofertę nowego, lukratywnego kontraktu.

Dominik Szoboszlai w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 29 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował pięć asyst. Łącznie pomocnik ma dla The Reds 123 występy. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Węgier na 85 milionów euro. Jego obecny kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

