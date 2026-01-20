Alonso przymierzany do objęcia giganta. Jest gotów przyjąć ofertę

Xabi Alonso niedawno stracił pracę w Realu Madryt. Jest oczywiście łączony z objęciem posady w innych klubach. "Marca" przedstawia plan hiszpańskiego trenera.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso chce objąć ten klub. Zrobi to od razu

Xabi Alonso wiązał wielkie nadzieje z pracą na Santiago Bernabeu. Real Madryt objął latem zeszłego roku, jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. W tych rozgrywkach mu się nie powiodło, ale sezon rozpoczął z przytupem. Królewscy wygrywali mecz za meczem, prezentując się przy tym bardzo dobrze. Z czasem jednak na jaw zaczęły wychodzić kolejne problemy wewnątrz drużyny, a ta zaczęła tracić punkty. Alonso z posadą pożegnał się po porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii.

Kulisy rozstania wciąż nie są w pełni znane. W mediach pojawiały się sugestie, że to on sam był skłonny zrezygnować, choć Real o zwolnieniu myślał już wcześniej. Obecnie za wyniki Królewskich odpowiada Alvaro Arbeloa, a Hiszpan planuje swoją przyszłość w zawodzie.

Nie brakuje klubów, które są zainteresowane współpracą z Alonso. „Marca” przedstawia konkretny plan szkoleniowca, który jest gotów objąć europejskiego giganta. Jego cel to angaż w Liverpoolu, gdzie niepewny przyszłości jest Arne Slot.

Alonso zamierza teraz odpocząć od pracy i wyczekiwać okazji do przeprowadzki na Anfield. Przyjmie ofertę Liverpoolu, niezależnie od tego, kiedy się pojawi. To dla niego priorytetowy kierunek, gdyż czuje z tym klubem bardzo silną więź.