Ibrahima Konate od dłuższego czasu jest łączony z innymi klubami. Jak się okazuje, Francuz może zostać w Liverpoolu. Choć rozmowy defensora z obecnym klubem nie idą naprzód, istnieje spora szansa, że sytuacja się zmieni - donosi "Football Insider".

Piero Cruciatti / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Liverpool może zatrzymać Ibrahimę Konate

Liverpool stanął na wysokości zadania w swoim ostatnim meczu. Podopieczni Arne Slota okazali się lepsi od Interu Mediolan w Lidze Mistrzów (1:0). W obozie mistrzów Anglii jednak jest bardzo napięta atmosfera, która może jeszcze długon trwać. A chodzi o konflikt na linii Mohamed Salah – Arne Slot. Na dodatek władze klubu muszą też mieć na uwadze sytuację Ibrahimy Konate, który jest łączony z wieloma klubami.

Kontrakt francuskiego defensora z Liverpoolem wygasa wraz z końcem sezonu. Strony od wielu tygodni prowadzą rozmowy, ale stoją one w miejscu. Całej sytuacji przyglądają się takie klub jak Bayern Monachium czy też Real Madryt. Jednak oba zespoły mogą obejść się smakiem. „Football Insider” zdradza, że były gracz RB Lipska może zostać na Anfield Road.

Wspomniane źródło podkreśla, że wciąż nie ma przełomu w negocjacjach Ibrahimy Konate z Liverpoolem. Strony są bardzo daleko od ostatecznego porozumienia. The Reds jednak będą naciskali na pozostanie reprezentanta Francji, ponieważ jest on kluczowym zawodnikiem. Sam defensor nie podjął jeszcze decyzji, ale istnieje spora szansa, że wciąż będzie biegał po boiskach Premier League.

Ibrahima Konate w obecnym sezonie rozegrał 22 spotkania. Francuz strzelił jednego gola. A udało mu się tego dokonać w rywalizacji przeciwko Eintrachtowi Frankfurt w Lidze Mistrzów.