IMAGO/James Fearn Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford reprezentuje Manchester United przez całą karierę

Angielski gigant zadbał o przyszłość swojego wychowanka

Piłkarz związał się z klubem nową umową, co nie zostało jeszcze potwierdzone przez klub

Rashford z nową umową. Ile zarobi w Man United?

Manchester United w minionym sezonie wrócił na właściwe tory, w czym wydatnie pomógł Marcus Rashford. Jeden z liderów i wychowanek Czerwonych Diabłów, został doceniony przez klub za swoje osiągnięcia.

W poniedziałek otrzymaliśmy informację od The Athletic o nowej umowie dla Rashforda. Fabrizio Romano potwierdził doniesienia o kontrakcie do 2028 roku. Manchester United docenił finansowo Anglika, co ujawnia The Times.

Wychowanek Manchesteru United wcześniej inkasował 200 tysięcy funtów tygodniowo. Jego nowe wynagrodzenie to 325 tysięcy funtów tygodniowo. Więcej od Rashforda zarabiają tylko: Raphael Varane (340), Casemiro i Jadon Sancho (350).

Czytaj także: Chelsea sprzedaje obrońcę. Zostanie w Premier League