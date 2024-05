Legenda krytykuje decyzję Erika ten Haga. Poszło o Casemiro

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Casemiro oraz Erik ten Hag

Rio Ferdinand: Kiedy Erik ten Hag zabierze Casemiro z obrony?

W niedzielnym hitowym spotkaniu Premier League zmierzyły się ze sobą drużyny Manchesteru United oraz Arsenalu. Spotkanie na Old Trafford finalnie zakończyło się skromnym zwycięstwem kanonierów po trafieniu Leandro Trossarda. W sytuacji bramkowej fatalnie zachował się Casemiro, który złamał linię spalonego, za co jest mocno krytykowany w mediach.

Swoje trzy grosze w całą sprawę dorzucił Rio Ferdinand. Były angielski piłkarz na łamach „FIVE” po części staje w obronie brazylijskiego zawodnika. Z ust legendy „Czerwonych Diabłów” padły słowa krytyki w stronę Erika ten Haga. 45-latek uważa, że holenderski szkoleniowiec popełnia błąd, wystawiając Casemiro na pozycji stopera.

– Kiedy Erik ten Hag zabierze Casemiro z obrony? Dlaczego nie może tam grać Amrabat lub Scott McTominay? Czy Scott był kontuzjowany? Nie sądzę, aby to było fair. Jeśli widzisz kilka błędów u zawodnika na tej pozycji, który nigdy wcześniej tam nie grał i dostrzegasz to szybko, to powinieneś się zreflektować i pomyśleć: „Wiesz co? Nie będę ci tego robił” – powiedział Rio Ferdinand cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Nie obchodzi mnie to, jak doświadczonym jest piłkarzem. Po prostu tego się nie robi. Trzeba przesunąć go na pozycję, którą zna – dodał były angielski piłkarz.

Sprawdź także: Man United zerka w kierunku doświadczonego bramkarza. Latem będzie do wzięcia za darmo