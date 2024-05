Legenda Manchesteru United liczy na pozostanie Erika ten Haga

Erik ten Hag po sezonie może rozstać się z Manchesterem United. Swoją opinią na temat szkoleniowca podzielił się Roy Keane. Legenda "Czerwonych Diabłów" na łamach "Sky Sports" przyznała, że liczy na pozostanie Holendra na Old Trafford.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Roy Keane: Mam nadzieję, że Ten Hag dostanie więcej czasu

Manchester United z pewnością chciałbym jak najszybciej zapomnieć o obecnym sezonie. Zespół „Czerwonych Diabłów” już na etapie fazy grupowej pożegnał się z Ligą Mistrzów. Natomiast sytuacja drużyny w Premier League nie wygląda lepiej. Ekipa Erika ten Haga spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań, przez co przyszłość szkoleniowca na Old Trafford tak naprawdę wisi na włosku.

Na łamach „Sky Sports” temat Erika ten Haga postanowił poruszyć Roy Keane. Legenda Manchesteru United podzieliła się dość zaskakującą opinią. Irlandczyk uważa, że holenderski szkoleniowiec powinien otrzymać więcej czasu, przez co liczy na jego pozostanie w klubie.

– Mam nadzieję, że Ten Hag dostanie więcej czasu. To doświadczony menadżer. Na pewno nie jest łatwo odpowiadać na pytania po meczu, w którym statystyki dla jego drużyny były kiepskie. Są w finale Pucharu Anglii, ale to nie był łatwy wywiad. Erik ten Hag stara się pozostać optymistą, musi jednak odpowiadać na trudne pytania i to, czy piłkarze są z nim, czy ustawił dobrze taktycznie zespół – powiedział Roy Keane cytowany przez portal „DevilPage”.

– Myślę, że prawdziwym problemem w klubie są kontuzje. W tym aspekcie Erik ten Hag jest bardzo szczery. Im więcej meczów przegrywasz, zajmujesz ósme miejsce w lidze, tym coraz bardziej wiara ucieka. W Manchesterze United są ogromne problemy, ale mam nadzieję, że dostanie szansę, aby uporządkować te rzeczy. W ostatnim sezonie widzieliśmy pozytywy i trzeba to uczciwie przyznać. Nadchodzą ogromne wyzwania, a menadżer jest pod olbrzymią presją – dodał były piłkarz.

Sprawdź także: Man Utd odwołuje ważne wydarzenie. Wszystko przez słaby sezon