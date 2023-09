fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Jadon Sancho

Erik ten Hag nie uwzględnił Jadona Sancho w kadrze meczowej na Arsenal

Anglik publicznie oświadczył, że powodem jego absencji nie są kwestie sportowe

Rio Ferdinand doradza skrzydłowemu odejście z Manchesteru United

Sancho bez przyszłości na Old Trafford?

Jadon Sancho nie znalazł się w kadrze Manchesteru United na mecz z Arsenalem. Zapytany o powód Erik ten Hag stwierdził, że Anglik nie spisuje się wystarczająco dobrze na treningach. Na reakcję nie musieliśmy długo czekać. Sam zainteresowany opublikował w swoich mediach oświadczenie, w którym zaznacza, że każdego dnia ciężko trenuje, a powód takiej decyzji Holendra jest zupełnie inny.

Ten Hag uchodzi za menedżera bezwzględnego. W przeszłości nie miał oporów, aby odstawić Cristiano Ronaldo, a teraz to samo może zrobić z Sancho. Rio Ferdinand ma świadomość z powagi sytuacji i doradza angielskiemu skrzydłowemu transfer. W przeciwnym razie czeka go długi pobyt na ławce rezerwowych lub trybunach.

– Nie ma mowy, że Jadon opublikował takie oświadczenie, gdyby w jego własnych oczach, nie spisywał się dobrze na treningu. Jest właściwie jeden sposób, jak może się to teraz skończyć. Właściwie są dwa wyjścia. Jedyne otwarte okienko transferowe to Arabia Saudyjska. Drugie rozwiązanie to ławka i nie łapanie się do składu przez resztę sezonu – powiedział legendarny defensor.

Okienko transferowe w Arabii Saudyjskiej jest otwarte do 7 września.

