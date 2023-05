Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea do niedawna nie wygrała żadnego z dziewięciu ostatnich meczów

Przełomowy okazał się mecz numer dziesięć

Londyńczycy przełamali się w konfrontacji z Bournemouth

Koniec serii Chelsea. Pierwszy taki mecz od 11 marca

Frank Lampard to trzeci szkoleniowiec Chelsea w sezonie 2022/2023. The Blues zmagają się z kryzysem formy, czego przykładem była seria sześciu przegranych z rzędu.

Chelsea do niedawna nie wygrała żadnego z dziewięciu ostatnich meczów. Wszystko zmienił sobotni mecz na wyjeździe z Bournemouth. Londyńczycy wygrali go 3:1, a po golu strzelili: Gallagher, Badiashile oraz Felix.

Triumf londyńczyków w stosunku 3:1, był pierwszym zwycięstwem Chelsea od 11 marca, kiedy to The Blues ograli Leicester City (3:1). Ekipa Franka Lamparda wygrała mecz, ale potrzebowała na to aż dziesięciu spotkań.

