PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp po sezonie odejdzie z Liverpoolu

Szkoleniowiec chce sobie zrobić przerwę do pracy

Niemniej cały czas pojawiają się plotki nt. potencjalnego zatrudnienia w nowym zespole

Jasna deklaracja

Jurgen Klopp wraz z końcem tego sezonu odejdzie z Liverpoolu. Szkoleniowiec rodem z Niemiec przez ostatnie lata poprowadził ekipę “The Reds” do wielu sukcesów i wygrał z zespołem praktycznie wszystko, co można było wygrać. Niemniej po kilku kampaniach ciągłej pracy postanowił, że musi nieco odpocząć i nabrać do swojego fachu dystansu na urlopie. Mimo to media ciągle spekulują o tym, czy nie obejmie on jednak w najbliższym czasie innego zespołu. Podczas ostatniej konferencji prasowej Klopp został zapytany o ewentualną pracę w Serie A.

– Czy będę trenował jakiś klub w Serie A? Jedyna włoska rzecz jaką znam, to jedzenie. Na razie nie mam dalszych planów w sprawie mojej kariery trenerskiej. Możesz zapytać mnie o to za jakiś czas, ale w tej chwili niczego takiego nie planuję – odpowiedział 56-latek na pytanie jednego z dziennikarzy.

