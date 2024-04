News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ivan Toney

Brentford wyceniło Ivana Toneya

Anglik może odejść za kwotę w okolicach 30-40 milionów funtów

Kilka klubów Premier League jest zainteresowanych angielskim napastnikiem

Ivan Toney do wzięcia za pół darmo, Brentford wycenił napastnika

Ivan Toney od blisko roku łączony jest z dużym transferem wewnątrz Premier League. Możliwe, że gdyby nie zawieszenie na osiem miesięcy związane z obstawianiem meczów w zakładach bukmacherskich 28-latek grałby już w jednym z czołowych angielskich klubów.

Najnowsze informacje ws. przyszłości napastnika Brentford przekazał dziennikarz stacji Sky Sport – Florian Plettenberg. Według niego klub wycenił piłkarza na ok. 30-40 milionów funtów. W porównaniu do ceny, której The Bees oczekiwali jeszcze przed rokiem, można mówić o sporej promocji. Podczas letniego okna transferowego w ubiegłym roku mówiło się o transferze za kwotę ok. 100 milionów.

Na ten moment wśród zainteresowanych Anglikiem klubów wymienia się m.in. Arsenal, Chelsea czy Manchester United. W wyścigu o transfer napastnika udział bierze również West Ham. Młoty złożyły zapytanie, aczkolwiek aktualnie nie jest nawet blisko przeprowadzki do Londynu.

Ivan Toney odkąd wrócił po zawieszeniu zagrał dla Brentford 13 spotkań, w których 4 razy wpisał się na listę strzelców. 28-latek wyceniany jest na 50 milionów, a jego umowa z klubem wygasa w czerwcu 2025 roku.