Hitowy pojedynek 17. serii gier Premier League zakończył się bezbramkowym remisem

Po meczu Jurgen Klopp wytykał drużynie gości defensywną taktykę

Niemiecki trener Liverpoolu przywołał pamiętne spotkanie

Premier League. Klopp bezlitosny dla rywali

Jurgen Klopp nie krył rozczarowania po meczu Liverpool – Manchester United. Szkoleniowiec gospodarzy nie mógł pogodzić się z faktem, że mimo przewagi The Red nie zdołali pokonać przeciwników, którzy nie notują najlepszego okresu. Po ostatnim gwizdku hitu Premier League Niemiec krytykował postawę Czerwonych Diabłów, ale także próbował wyróżnić pozytywy tego spotkania:

– W tym meczu było wiele dobrych rzeczy. Jedyne, co mi się nie podobało, to to, że nie strzeliliśmy gola… mieliśmy szanse. Podobała mi się intensywność, to była najlepszy kontrapressing od czasu, gdy ta grupa jest razem.

– Nie pamiętam takiej dominacji przeciwko Manchesterowi United. Nawet przy wyniku 7:0 byli bardziej zaangażowani w grę. Nasi rywale prawdopodobnie są bardziej zadowoleni z wyniku niż my, ale przyjmujemy ten punkt i kontynuujemy walkę. Kiedy gramy przeciwko drużynie, która stawia na krycie jeden na jeden, każda drobna zmiana może mieć znaczenie taktyczne.