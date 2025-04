Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Arsenal zgubił punkty, dobry mecz Kiwiora z Evertonem

Arsenal otworzył 31. kolejkę Premier League spotkaniem z Evertonem na Goodison Park. Podopieczni Mikela Artety, choć do przerwy prowadzili (1:0), to nie byli w stanie dowieźć zwycięstwa do końca. Gospodarze w drugiej połowie wykorzystali rzut karny, doprowadzając do remisu (1:1). Po raz trzeci w tym sezonie ligi angielskiej pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrał Jakub Kiwior.

Występ reprezentanta Polski został dobrze odebrany przez tamtejsze media. W pomeczowych ocenach podkreślano przede wszystkim fakt, że zanotował kilka udanych bloków, a także celnie rozprowadzał piłkę. Ogólny wydźwięk sugeruje, że przyzwoicie zastąpił Gabriela.

Oglądaj skróty meczów Premier League

– Zaliczył dopiero swój trzeci pełny ligowy występ w tym sezonie, zastępując kontuzjowanego Gabriela. Dobrze wywiązał się ze swoich obowiązków defensywnych, notując kilka ważnych bloków i celnych podań. Solidny występ, biorąc pod uwagę okoliczności – pisał portal Daily Express, oceniając obrońcę na 7 w skali od 1 do 10.

– Zaliczył świetny blok w pierwszej połowie. Jeśli ma wystąpić w meczu przeciwko Realowi Madryt, to ten występ na pewno dobrze mu zrobił – ocenił serwis Goal.com, przyznając mu również notę 7.

Czy Jakub Kiwior powinien zagrać w meczu z Realem Madryt? TAK

NIE TAK 100%

NIE 0% 4+ Votes

– Po raz pierwszy od grudnia wyszedł w podstawowym składzie w meczu Premier League, zastępując nieobecnego Gabriela. W dużej mierze solidny występ, a do tego kilka ładnych podań górą – napisał portal The Standard.

Wiele wskazuje na to, że przez kontuzję Gabriela w meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt zagra właśnie Jakub Kiwior. Ćwierćfinałowe spotkanie odbędzie się we wtorek (8 kwietnia) na Emirates Stadium. W tym sezonie Polak rozegrał 19 meczów, w których dwukrotnie asystował. Umowę z “The Gunners” ma ważną do czerwca 2028 roku.