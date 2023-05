Kapitan United podsumował sezon. Wskazał najważniejszą różnicę

PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire (Manchester United - Newcastle United)

Manchester United w niedzielę może zapewnić sobie miejsce na podium w Premier League

Czerwone Diabły na Old Trafford podejmują Fulham

Harry Maguire podziękował fanom za wsparcie, które okazywali przez cały sezon

United. Kapitan dziękuje kibicom za wsparcie

Manchester United ma za sobą sezon, który można określić jako całkiem udany. Pod wodzą Erika ten Haga Czerwone Diabły sięgnęły po Puchar Ligi i zakwalifikowały się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W niedzielę ekipa z Old Trafford może zapewnić sobie finisz na podium w Premier League, natomiast w sobotę 3 czerwca zmierzy się z Manchesterem City w finale Pucharu Anglii.

W rozmowie z klubowymi mediami rozgrywki podsumował Harry Maguire, kapitan The Red Devils. Co powiedział reprezentant Synów Albionu?

– Nasi fani są bardzo ważni, wspierają nas w całym kraju, u siebie i na wyjeździe. Jeśli chcesz odnieść sukces jako zespół, musisz sprawić by twój stadion był nieprzyjemnym miejscem dla twoich rywali, a w tym sezonie udało nam się to osiągnąć. Mieliśmy kilka świetnych występów, graliśmy tutaj na stałym, wysokim poziomie. Kibice są naprawdę ważni, ponieważ wiemy, że kiedy są z nami, a byli z nami przez cały sezon, mogą zrobić dużą różnicę.

– Wiemy, jak wyjątkowy był ten sezon na Old Trafford. To była prawdziwa twierdza. Chcę podziękować za wsparcie. Jak widzicie, nasz bilans na Old Trafford był niesamowity, a duża w tym zasługa tego, że byliście z nami.