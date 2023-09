Dominik Szoboszlai latem za 70 milionów euro przeszedł z Lipska do Liverpoolu. Ofensywny pomocnik świetnie wygląda na początku swojego pobytu w zespole The Reds. - Imponuje mi jego pewność siebie - przyznał Juergen Klopp.

IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Juergen Klopp i Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai to nowy ulubieniec kibiców Liverpoolu

Reprezentant Węgier strzelił już dwie bramki dla The Reds

Juergen Klopp przyznał, że pomocnik od razu zrobił na nim dobre wrażenie

Juergen Klopp rozpływa się nad Dominikiem Szoboszlaiem

Dominik Szoboszlai podczas ostatniego, letniego okienka transferowego za 70 milionów euro przeprowadził się z Lipska do Liverpoolu. Ofensywny pomocnik doskonale odnajduje się na angielskich boiskach – zdobył pięknego gola w wygranym 3:1 meczu 3. rundy EFL Cup przeciwko Leicester City.

Na konferencji prasowej po tym spotkaniu nad etatowym reprezentantem Węgier rozpływał się szkoleniowiec drużyny The Reds, Juergen Klopp.

– Dominik Szoboszlai zrobił wrażenie już na pierwszym treningu. To czołowy zawodnik, topowy piłkarz. Imponuje mi jego pewność siebie. Dodam, że jest naprawdę bardzo pracowity, co dobitnie widać. Zawsze naciska, aby zdobyć piłkę. Myślę, że jest tutaj bardzo szczęśliwy i ludzie go doceniają – powiedział Juergen Klopp na konferencji prasowej.