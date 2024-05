Manchester United od dawna ma na swoim celowniku utalentowanego Joao Nevesa. Plan zakłada sprowadzenie go na Old Trafford już tego lata. Niebawem Benfica otrzyma pierwszą ofertę.

Manchester United powalczy o portugalską perełkę

Manchester United minionej zimy nie przeprowadzał żadnych transferów gotówkowych, aby mieć latem znacznie większe możliwości finansowe. Niezależnie od przyszłości Erika ten Haga, na Old Trafford ma po sezonie dojść do kolejnej rewolucji kadrowej. Z klubem łączone są kolejne nazwiska, a mało który zawodnik może być pewny swojej dalszej gry w szeregach angielskiego giganta.

Jednym z priorytetów Czerwonych Diabłów jest sprowadzenie nowego środkowego pomocnika, który stworzy doskonały duet z młodziutkim Kobbiem Mainoo. Niewykluczone, że wybór padnie na drugiego nastolatka. Manchester United od dawna ma na swoich radarach 19-letniego Joao Nevesa, który wyrasta na kolejnego wychowanka Benfiki sprzedanego za ogromne pieniądze. Młodziutki piłkarz potwierdził w tym sezonie, że drzemie w nim olbrzymi potencjał, stąd zainteresowanie europejskich potęg.

Plan Manchesteru United zakłada ściągnięcie go na Old Trafford już tego lata. Nie będzie to łatwe, gdyż Benfica nie musi spieszyć się ze sprzedażą Portugalczyka. W ważnej do 2028 roku umowie widnieje klauzula wykupu w wysokości aż 120 milionów euro. Władze Czerwonych Diabłów chcą oczywiście przystąpić do negocjacji, tak aby dogadać się w sprawie niższej kwoty. Są również gotowe, aby złożyć pierwszą ofertę, która może oscylować w okolicach połowy wyceny Benfiki.

