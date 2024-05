Były piłkarz zaniepokojony wyborem Liverpoolu. Chodzi o Arne Slota

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Pennant: Boję się, że może on zostać drugim Ten Hagem

W Liverpoolu nadchodzi koniec pewnej ery. Wraz z końcem sezonu szeregi drużyny opuści Jurgen Klopp. Niemiecki szkoleniowiec święcił z „The Reds” wiele sukcesów, ale ten etap właśnie dobiega końca. Od przyszłej kampanii na ławce trenerskiej klubu z Anfield będzie zasiadał Arne Slot, który do tej pory prowadził Feyenoord Rotterdam.

Swoją opinią na temat wyboru nowego trenera podzielił się Jermaine Pennant. Były piłkarz jest zaniepokojony przyjściem holenderskiego szkoleniowca do Liverpoolu. 41-latek ma obawy, że Arne Slot może skończyć jak Erik ten Hag, który przeżywa bardzo zły okres w Manchesterze United.

– Szczerze mówiąc, niepokoi mnie przyjście Slota. Boję się, że może on zostać drugim Ten Hagem, który nie potrafił odnaleźć się w lidze angielskiej. W żadnym przypadku nie deprecjonuję ligę holenderską. Jednak tak naprawdę nie jest to liga wymagająca ciągłej rywalizacji. Przekonaliśmy się o tym, kiedy Ajax Ten Haga awansował do półfinału Ligi Mistrzów i przegrał z Tottenhamem. Wtedy drużyna z Amsterdamu była hegemonem w kraju i co roku cieszyła się z mistrzostwa – powiedział Jermaine Pennant cytowany przez serwis „lfc.pl”.

– Teraz Ten Hag stoi na krawędzi zwolnienia z Manchester United. Przejście z ligi holenderskiej do Premier League jest poważnym krokiem, więc bardzo mnie niepokoi to, że Slot może być drugim Ten Hagem – dodał były angielski piłkarz.

