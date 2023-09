Bruno Guimaraes ustalił warunki nowej umowy z Newcastle United, ale to nie zrazi Liverpoolu. The Reds nadal chcą sprowadzić brazylijskiego pomocnika na Anfield - donosi Fabrizio Romano na łamach The Daily Briefing.

Źródło: Fabrizio Romano / The Daily Briefing

IMAGO / Gareth Evans Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Bruno Guimaraes przedłuży kontrakt z Newcastle United do 2028 roku

W umowie znajdzie się klauzula odstępnego w wysokości 100 mln funtów

Liverpool podobno wciąż jest zainteresowany pozyskaniem Brazylijczyka

Bruno Guimaraes przejdzie do Liverpoolu za 100 mln funtów?

Bruno Guimaraes to czołowy zawodnik Newcastle United, dlatego władze Srok za wszelką cenę chciały dobrze zabezpieczyć jego przyszłość. Defensywny pomocnik uzgodnił warunki nowego kontraktu z obecnym pracodawacą. Co więcej, według niektórych źródeł doszło już do stosownych podpisów pod dokumentami.

Nowa umowa między stronami będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. Co ważne, klauzula odstępnego w kontrakcie Brazylijczyka ma wynosić aż 100 milionów funtów. Jak podaje Fabrizio Romano za pośrednictwem “The Daily Briefing”, Liverpool mimo to nadal jest zainteresowany sprowadzeniem 25-latka.

Wszystko wskazuje na to, że The Reds na stół będą musieli wyłożyć wspomniane wyżej 100 mln funtów, aby pozyskać gwiazdę Newcastle United.