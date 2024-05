Co się dzieje w Rakowie Częstochowa? | Przemowa #62

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Dawid Szwarga nie będzie już trenerem Rakowa Częstochowa, ale sprowadzenie wszystkiego, co nie wyszło w tym klubie w ostatnich miesiącach wyłącznie do postaci trenera byłoby zbyt dużym uproszczeniem

Nawet jeśli Szwarga oczywiście ma w tym swój udział

Być może przejechał się na tym, że – było, nie było – wciąż uczy się zawodu, ale na moje oko Raków jako całość przejechał się dużo bardziej na nauce nie tyle życia bez Marka Papszuna, co na nauce zarządzania sukcesem bez udziału Marka Papszuna

Raków rozstaje się z Dawidem Szwargą

Raków dopiero niespełna rok temu trafił pierwszy raz do świata, w którym trzeba zarządzić sukcesem. I dopiero się tego uczył. Pierwszy raz był w miejscu, w którym Legia czy Lech były w przeszłości wiele razy, więc nie miał okazji, by wyciągać wnioski z własnych błędów, a co najwyżej podpatrując błędy, jakie popełniały tamte kluby. I w sumie te wnioski wyciągał, bo przecież po sezonie wzmocnił się zamiast osłabić. Zbudował szeroką kadrę dającą możliwości gry na dwóch frontach zamiast wąskiej. To były ruchy, które budziły respekt. Jednak dziś już wiemy, i jak sądzę Michał Świerczewski też to wie, Raków w swoich działaniach się zakiwał.

