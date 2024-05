Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Aleksandar Vuković: Gratuluję zespołowi zwycięstwa

Piast Gliwice w piątek wieczorem na własnym stadionie podejmował ŁKS Łódź w meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięstwo dawało Piastunkom pewne utrzymanie w elicie – podopieczni Aleksandara Vukovicia wywiązali się z roli faworyta i wygrali 4:0. 44-letni Serb wziął udział w konferencji prasowej, na której ocenił wczorajsze zawody. Aleksandar Vuković przyznał, że gdy jego drużynie zajrzało w oczy widmo spadku, to dobrze ona zareagowała i prezentowała bardzo wysoki poziom.

– Przede wszystkim cieszy to, że wygrywamy mecz, który również zapewnia nam utrzymanie. To cieszy, pomimo tego, że ten sezon zaczynaliśmy z ambicjami gry o większe cele, o coś więcej niż o gra o utrzymanie. Jeśli jednak znaleźliśmy w takim położeniu, to ostatnie pięć spotkań rozegraliśmy jak klasowa drużyna. Uczulaliśmy zawodników, że mierzymy się z drużyną, która spada już do niższej ligi, ale pomimo tego dalej ma swoją jakość i jest trochę nietypowym zespołem. Nie brak jej umiejętności gry w piłkę, wręcz przeciwnie. W całym sezonie miała swoje inne problemy, ale na pewno nie były nimi techniczna, dobra gra, utrzymanie się przy piłce czy też polot w grze – powiedział trener Piastunek.

– W pierwszych 20 minutach mieli przewagę i to było dla nas bardzo istotne, że udało nam się z tego wybronić. Wiedzieliśmy, że problemem ŁKS-u jest utrzymanie takiego poziomu gry przez 90 minut. Czekaliśmy na swój moment, w którym mogliśmy przechylić szalę na swoją stronę. Cała druga połowa była pod nasze dyktando i byliśmy lepszym zespołem. Pokazaliśmy dobrą grę i zdobyliśmy bramki po zróżnicowanych akcjach. Pierwsza padła po wrzucie z autu, ale następne gole zdobyliśmy po bardzo ładnych akcjach. Gratuluję zespołowi zwycięstwa i przygotowujemy się już do meczu z Jagiellonią Białystok – dodał Aleksandar Vuković cytowany przez oficjalną stronę internetową Piast Gliwice.