Mohamed Salah pracuje nad powrotem do zdrowia

W Wybrzeżu Kości Słoniowej trwa właśnie Puchar Narodów Afryki 2023/2024. Mohamed Salah w drugim spotkaniu grupowym pomiędzy Egiptem a Ghaną (2:2) niestety nabawił się kontuzji mięśniowej uda. Dlatego prawoskrzydłowy zdecydował się na powrót do Anglii.

31-latek do pełni sił dochodził będzie w Liverpoolu, co potwierdził szkoleniowiec klubu z Anfield, Juergen Klopp. Jeżeli szybko uda mu się wyleczyć uraz, a reprezentacja Egiptu pozostanie w turnieju, to kapitan Faraonów wróci do jej składu.

– Zarówno Egipt, jak i Liverpool chce tego samego – jak najszybszego powrotu do zdrowia Mohameda Salaha. Jeśli zostałby w Afryce i nie miałby zapewnionej odpowiedniej opieki, to tylko wydłużyłoby proces jego rekonwalescencji – powiedział Juergen Klopp w rozmowie ze stacją telewizyjną “BeIN Sports”, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Sprowadziliśmy Mo do Anglii, aby objąć go najlepszą opieką medyczną. Wszystko jest uzgodnione z drugą stroną. Jeżeli Mohamed Salah będzie sprawny, a Egipt zostanie w turnieju, to oczywiście wróci, żeby pomóc swojej reprezentacji – dodał niemiecki szkoleniowiec.

Reprezentacja Egiptu w 1/8 finału PNA zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga.