fot. Imago / David Rawcliffe Na zdjęciu: Juergen Klopp

Nowe wieści pojawiły się na temat Juergena Kloppa

Radio Catalunya ujawniła, że Niemiec na pewno latem nie przejmie FC Barcelony

Doświadczony trener po sezonie kończy współpracę z Liverpoolem

Klopp planuje roczną przerwę

Juergen Klopp po kilku latach spędzonych w Liverpool zapowiedział już, że po zakończeniu trwającego sezonu zakończy pewien etap swojej kariery. Niemieckiego trenera szybko zaczęto łączyć z różnymi klubami. Jednym z nich była FC Barcelona.

Tymczasem Catalunya Radio przekonuje, że prezydent Blaugrany Joan Laporta marzy o zatrudnieniu Kloppa. Źródło jednak w jednoznacznym tonie podzieliło się wieściami na temat przyszłości Niemca.

Według Catalunya Radio aktualny menedżer The Reds w kolejnej kampanii na pewno nie będzie trenerem Barcy. Klopp jest zdecydowany na to, aby zrobić sobie roczną przerwę. Jednocześnie nie tylko telefon z klubu La Liga ani z każdego innego nie przekonuje niemieckiego trenera do zmiany podejścia.