„Jest na poziomie Ronaldo i Messiego”. Guardiola wyróżnił gwiazdę

Haaland wszedł na poziom Ronaldo i Messiego?

Pep Guardiola nie szczędził pochwał po kolejnym świetnym występie Erlinga Haalanda. Norweg zdobył dwa gole w meczu z Bournemouth (3:1), a Hiszpan uznał, że napastnik Manchesteru City osiągnął poziom porównywalny z Cristiano Ronaldo i Leo Messim.

– Widzieliście jego liczby? Oczywiście, że jest na ich poziomie – powiedział Guardiola po spotkaniu.

– Różnica polega na tym, że Messi i Ronaldo robili to przez piętnaście lat i nadal strzelają gole w Stanach i Arabii Saudyjskiej. Ale tak, Haaland jest już w tej grupie. Sposób, w jaki uderzył przy pierwszym golu… On po prostu wie, że trafi. Ma ten głód. To niesamowite z nim pracować – dokończył trener Man City.

25-letni napastnik ma już w karierze 322 gole dla klubu i reprezentacji, a w tym sezonie zdobył więcej bramek niż wszyscy jego koledzy z zespołu razem wzięci. Guardiola porównał jego wpływ na grę City do tego, jaki Messi i Ronaldo mieli w swoich zespołach. – To jak z nimi – ich wpływ jest ogromny. Oczywiście potrzebujemy też innych strzelców, ale przy takim zawodniku trudno narzekać – dodał z uśmiechem.

Haaland zmierza po kolejny Złoty But Premier League, a w Manchesterze coraz częściej mówi się, że może poprowadzić drużynę do następnego mistrzostwa Anglii. Guardiola przyznał, że bywa wobec niego wymagający, ale Norweg „zawsze jest gotowy słuchać i się rozwijać”.