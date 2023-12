Imago / Norbert Scanella Na zdjęciu: Jean-Claude Blanc

Jean-Claude Blanc zostanie nowym prezesem Manchesteru United

Francuz zastąpi na stanowisku tymczasowego prezesa Patricka Stewart’a

Blanc pracował w przeszłości w klubach piłkarskich takich jak PSG oraz Juventus

Jean-Claude Blanc to francuski biznesmen i działacz sportowy, który w przeszłości pracował w Juventusie i PSG. Od 2006 roku był członkiem zarządu, a prezesem “Starej Damy”. To głównie dzięki niemu włoski klub pozyskał fundusze na budowę Allianz Stadium, który był pierwszym takim stadionem wybudowanym na Półwyspie Apenińskim od 1990 roku. Po zakończeniu pracy we Włoszech przeniósł się do Francji. Tam pełnił przez 11 lat funkcję prezesa Paris Saint-Germain, a klub pod wspólnymi rządami jego oraz QSI stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie.

Do współpracy Blanca oraz Sir Jima Ratcliffe doszło w grudniu 2022 roku. Właściciel grupy INEOS mianował go dyrektorem generalnym ds. sportu w swojej firmie. Francuz sprawuje nadzór nad wszystkimi zespołami, które znajdują się pod skrzydłami INEOSu. Od piłki nożnej, przez formułę 1, kolarstwo, a nawet żeglarstwo.

Na ten moment nie wiadomo czy Jean-Claude Blanc poświęci się w stu procentach tylko i wyłącznie nowej funkcji prezesa Manchesteru United. Szczegóły mają zostać ustalone w przyszłości.