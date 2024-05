fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao

Vinicius czy Bellingham?

Real Madryt zgarnął już w tym sezonie mistrzostwo Hiszpanii i Superpuchar Hiszpanii, a za nieco ponad dwa tygodnie zagra w finale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Niezależnie od rezultatu tego starcia, Złota Piłka za kampanię 2023/2024 powinna trafić do jednego z graczy Królewskich. Głównymi faworytami do zdobycia tej nagrody są Jude Bellingham oraz Vinicius Junior.

Początek sezonu należał do Bellinghama, który bezpośrednio po transferze do Realu Madryt wyrósł na prawdziwego lidera. Strzelał gola za golem, doskonale odnajdując się w układance Carlo Ancelottiego. Z biegiem czasu Anglik nieco przygasł, a do głosu doszedł Vinicius Junior, który odegrał kluczową rolę w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. To między innymi jego znakomita gra sprawiła, że Real wyeliminował kolejno Lipsk, Manchester City oraz Bayern Monachium.

Trudno spodziewać się, aby Złota Piłka trafiła do kogoś spoza Madrytu. Kylian Mbappe zawiódł w Lidze Mistrzów, Erling Haaland zanotował dość przeciętny jak na niego sezon, a Harry Kane nie zdobył żadnego trofeum.

W Realu trwa więc wewnętrzna rywalizacja, choć nie jest ona niczym negatywnym. Swojego faworyta do Złotej Piłki wskazał Eder Militao, wybierając kolegę z reprezentacji Brazylii.

– Gdyby jutro wręczano Złotą Piłkę, zdobyłby ją Vinicius. Dla mnie jest najlepszy. Jeśli dalej będzie robił takie rzeczy, to zdobycie tej nagrody nie zajmie mu długo. Myślę, że zostałaby mu przyznana sprawiedliwie – wyjaśnił obrońca Królewskich.

