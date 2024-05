Erik ten Hag zwolniony? Man Utd rozmawia następcą!

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Manchester United

Kieran McKenna zastąpi Erika ten Haga? Man Utd nawiązał kontakt

Nie da się ukryć, że sezon 2023/2024 potoczył się wyraźnie poniżej oczekiwań władz i kibiców Manchesteru United. Przede wszystkim Czerwone Diabły nie wywalczyły kwalifikacji do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, co wiąże się ze sporymi stratami finansowymi. Rozczarowująca jest także pozycja w tabeli Premier League, bo możliwe, że klub z Old Trafford zakończy rozgrywki nawet na 9. miejscu.

Cała ta seria niepowodzeń może zostać nieco uratowana przez triumf w Pucharze Anglii. Przypomnijmy, że 25 maja w finale dojdzie do derbów Manchesteru.

Kiepskie wyniki i niezadowalający styl gry to główne czynniki, które sprawiają, że władze Man Utd rozważają zwolnienie Erika ten Haga. Holenderski szkoleniowiec nie do końca poradził sobie z postawionymi celami i niewykluczone, że niedługo zostanie zastąpiony.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał serwis Daily Star. Według raportu na liście życzeń Czerwonych Diabłów widnieje Kieran McKenna, aktualny trener Ipswich, które awansowało do Premier League. 38-latek w latach 2016-2018 pracował w Manchesterze United, opiekując się drużyną do lat 18.

W tym sezonie McKenna poprowadził Ipswich w 52 meczach, notując 32 zwycięstwa, 12 remisów i 8 porażek. Drużyna zdobywała średnio 2.08 punktu na mecz.

